Барбара Брыльска о смерти Андрея Мягкова: Нет сил говорить, я плачу

Барбара Брыльска опечалена известием о кончине Андрея Мягкова. Фото: стоп-кадр из кинофильма.

Актриса Барбара Брыльска была ошеломлена известием о смерти близкого друга и партнера по кадру артиста Андрея Мягкова.

"У меня нет сил говорить, я плачу, он был прекрасным человеком", - сказала звезда "Иронии судьбы, или С легким паром!"

Напомним, Барбара Брыльска и Андрей Мягков стали главными героями картины режиссера Эльдара Рязанова, без которых не проходит ни один Новый год вот уже почти 47 лет.

Напомним, Андрей Мягков вошел в мир кинематографа в 1965 году. Он сыграл дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача». Но знаменитым он стал после съемок картин режиссёра Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Жестокий романс», «Гараж» и многих других.

Артист скончался у себя дома от острой сердечной недостаточности. Об этом 18 февраля сообщила супруга артиста Анастасия Вознесенская.