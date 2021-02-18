Лукашенко договорился о встрече с Путиным в начале 20-х чисел февраля

Белорусский лидер заявил, что не собирается просить у России новый кредит. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в скором времени встретится с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля встретимся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества", - сказал Лукашенко. Слова президента приводит Sputnik Беларусь.

При этом Лукашенко заявил, что не собирается вести разговор с Путиным о взятии нового кредита для Республики.

"Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж 3 миллиарда долларов просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", - подчеркнул он.

Ранее глава МИД республики Владимир Макей говорил о том, что в феврале президенты России и Белоруссии встретятся для обсуждения вопросов, связанных с дальнейшим сотрудничеством двух держав.