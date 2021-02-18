В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова

Госдума выразила соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме выразили сочувствие в связи с уходом Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила, что артист был искренним с удивительным чувством юмора. Она отметила, что актер стал звездой картин Рязанова и останется со зрителями на долгие годы.

"Добрый, мягкий, с удивительным чувством юмора и очень искренний артист, с замечательным обаянием. Очень жалко", - сказала Драпеко РИА Новости.

Первый зампред думского комитета по культуре, режиссер Владимир Бортко, также выразил сожаление в связи с кончиной артиста.

"Это прекрасный актер, что делать, уходят люди, так устроена жизнь… Я скорблю вместе с вами. Слава богу, что у него осталось очень много фильмов на экране, и мы будем долго-долго их смотреть", - сказал Бортко.

Напомним, что известие о кончине известного артиста Андрея Мягкова поступила в четверг, 18 февраля. Причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность. Мягков умер в своей квартире. О его смерти сообщила пресс-служба МХАТ имени Чехова.