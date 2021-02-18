Депутат Борис Пайкин рассказал о новом туристическом законопроекте

В России туристов защитят от банкротства туроператоров Фото: Евгения ГУСЕВА

Госдума готовит новый закон о туризме. В частности, в него войдут механизмы компенсации потерь туристов из-за некачественного сервиса. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

«Совместно с Ростуризмом, Центробанком и другими финансовыми институтами мы обсуждаем новые механизмы и инструменты финансовых гарантий и защиты прав потребителей туристических услуг, которые позволят обеспечить, действительно, качественную защиту наших туристов при форс-мажорных обстоятельствах», - цитирует депутата «Российская газета».

К форс-мажорным ситуациям будет относиться, к примеру, банкротство туроператора.

Пайкин добавил, что туристам будут компенсировать из-за некачественного сервиса или из-за неоказания какой-либо услуги. При этом компенсация может быть предоставлена, как в натуральном, так и в денежном выражении.

Добавим, ранее сообщалось, что после жестких ограничительных мер в 2020 году, вызванных пандемией коронавирса, весной и летом российские путешественники намерены взять реванш и отправиться на отдых в страны, которые уже открылись для посещений. В число таких входят Северная Македония, Коста-Рика, Албания, Черногория, Багамы и другие, передает РИАМО.