ЦБ предложил расширить критерии льготной ипотеки для молодых семей Фото: Анастасия Осипова

Льготная ипотека для молодых семей в России не сильно востребована, необходимо расширить критерии и ввести дифференциацию ставки по количеству детей. Такое заявление сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, указав на то, что имеется потенциал для расширения постоянно действующих льготных программ по ипотеке.

Глава Банка России также отметила, что льготные программы должны действовать постоянно, и напомнила, что они были до пандемии

«На наш взгляд, есть потенциал расширения таких льготных программ постоянного действия, не антикризисных, а именно постоянных», - приводит РИА Новости слова Набиуллиной на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

По ее словам, расширенные программы могли бы действовать в тех российских регионах, где застройщикам не так выгодно строить жильё. Глава ЦБ РФ подчеркнула, что в ряде субъектов могли бы быть либо постоянные меры поддержки строительства, либо через ипотеку, либо «через какие-то другие механизмы».