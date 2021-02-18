Губернатор Василий Орлов: «Совет Федерации взял на контроль расселение аварийного жилья в зоне БАМа, ремонт дорог и здравоохранение в Амурской области»

Губернатор Василий Орлов рассказал об итогах Дней Амурской области в Совете Федерации. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал итоги Дней Амурской области, проходивших с 15 по 17 февраля в Совете Федерации. По словам главы региона, все важные для области вопросы нашли поддержку у сенаторов. Свет Федерации взял на особый контроль переселение людей из аварийного жилья в зоне БАМа, ремонт дорог, развитие здравоохранения и защиту от паводков.

- Самое главное, чего удалось достичь, - это выстраивание четкого плана работы по проблемным для области темам. По каждой из них мы имеем «дорожную карту» и ясное понимание, как именно мы будем эти проблемы решать, - прокомментировал Василий Орлов. - Без исключения по всем вопросам достигнуто понимание с членами Совета Федерации. В итоге на контроль сенаторов взяты четыре наших основных темы — расселение граждан из аварийного жилья в зоне БАМа, ремонт дорог и реализация нацпроекта БКАД, здравоохранение и защита жителей области от паводков. На отдельном контроле — тема газификации Амурской области. На сегодняшний день у нас есть сценарий стратегии газификации региона до 2030 года. По итогам поездки на Совет Федерации в него будут внесены коррективы.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила хорошую подготовку амурской делегации и активную позицию руководства области в решении проблемных вопросов.

- Нужно отдать должное губернатору Амурской области: он обозначил не только достижения, но и проблемы, которые есть у региона, - подчеркнула Валентина Матвиенко. - Мы знаем, конечно же, и о недостаточном уровне доходов населения, и о том, что есть проблемы в сфере здравоохранения. Есть проблемы с кадрами, есть демографические проблемы, продолжается, к сожалению, отток населения из области. Но в целом сложилось очень положительное впечатление. Очевидно, что регионом руководит очень профессиональная команда, и главное — неравнодушная, заинтересованная в достижении результата.

Валентина Матвиенко пообещала оказать содействие по всем направлениям, обозначенным во время встреч с руководством Приамурья, особенно по социальным вопросам – строительству новых медучреждений и расселению ветхого жилья.

- Совет Федерации со своей стороны держит на контроле расселение ветхого аварийного жилья в зоне БАМа, именно мы инициировали ремонт больницы в городе Тында. Мы будем оказывать постоянное содействие в развитии системы здравоохранения в регионе и в строительстве медицинских учреждений, - отметила председатель Совета Федерации.