Лукашенко о санкциях: Боже мой, чего мы трепещем

Лукашенко допустил возможность сотрудничества с Украиной, Казахстаном и другими республиками. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой заявил, что Белоруссия и Россия в силах справиться с любыми санкциями.

"Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он отметил, что исключение могут составить лишь некоторые направления, но при этом страны способны в течение 3-5 лет производить те детали, которые закупают у других стран. Лукашенко допустил возможность сотрудничества с Украиной, Казахстаном и другими республиками.

"Поэтому это главный вопрос - договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым", - сказал президент.

Лукашенко напомнил, что после Всебелорусского народного собрания позицию Минска услышали в России и в странах Запада.

"Это очень важно для дальнейшего развития нашего сотрудничества в рамках Союза Беларуси и России", - сказал Лукашенко.

Напомним, VI Всебелорусское народное собрание прошло 11-12 февраля в Минске. На форуме Лукашенко поднял вопросы внутренней политики, напомнив о позиции своей страны по многим международным темам.