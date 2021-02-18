«Вектор» планирует в феврале произвести около 400 тысяч доз вакцины «Эпиваккорона» Фото: Мария ЛЕНЦ

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует в феврале произвести около 400 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», а к концу полугодия выйти на ежемесячное изготовление более 4 миллионов доз препарата. О таких планах сообщила и. о. замгендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих.

По ее словам, на сегодняшний день поступили в гражданский оборот поступило более 40 тысяч доз вакцины от коронавируса «Эпиваккорона».

«Мы имеем чёткий план наращивания производства, который нам позволит … выйти на объёмы производства к концу марта до 1 миллиона доз и к концу полугодия на устойчивое количество - более 4 миллиона доз в месяц», - сообщила она в эфире Первого канала.

Напомним, накануне центр «Вектор» сообщил об эффективности российских вакцин «Спутник V» и «Эпиваккорона» в борьбе против британского штамма коронавируса. Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток.