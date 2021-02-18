ЦБ РФ планирует вернуться к ключевой ставке в 5-6% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Банк России планирует вернуться к нейтральной ставке в 5-6 процентов в трехлетнем периоде - с 2021 по 2023 годы. О таких планах сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, уточнив, что сроки и темпы будут зависеть от прогноза инфляции.

«На прогнозном горизонте, который у нас трехлетний, мы будем возвращаться к нейтральной ставке», - заявила глава регулятора, напомнив, что нейтральный уровень ставки составляет 5-6 процентов.

Напомним, 12 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента, при этом из своего релиза регулятор убрал заявление, допускавшие снижение ставки в дальнейшем. В тот же день Центробанк также повысил прогноз по инфляции по итогам текущего года с 3,5-4 процентов до 3,7-4,2 процентов. По данным регулятора, годовая инфляция в стране достигнет максимума в феврале - марте, после чего будет снижаться.