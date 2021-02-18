ФСБ задержала в 10 регионах РФ членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФСБ совместно с Росгвардией и МВД провела масштабную операцию в 10 регионах России в ходе которой задержала членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с подразделениями Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД России в рамках проведенной специальной операции в Республике Крым, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском, Краснодарском краях, республиках Башкортостан и Дагестан, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях задержаны члены международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - сообщили в ЦОС агентству ТАСС.

Члены задержанной запрещенной в РФ группировки распространяли среди россиян исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям. Также члены организации исповедовали так называемый всемирный халифат.

ФСБ обнаружили и изъяли у членов организации пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Напомним, в 2003 году международная террористическая организация "Хизб ут-Тахрир" была запрещена Верховным судом России.