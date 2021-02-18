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Кремль назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному

По словам Пескова, требования Европейского суда являются недопустимой попыткой вмешательства во внутренни дела
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Алексей Навальный

Алексей Навальный

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно блогера Алексея Навального является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, назвав решение ЕСПЧ неправомерным.

«Решение неправомерное, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что, с нашей точки зрения, является недопустимым», - сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, Москва не ищет конфронтации с Западом, но подобные решения, а также поспешность в их принятии и «явная ангажированность» вызывают у России «очень много вопросов».

Напомним, днем ранее, 17 февраля, Европейский суд по правам человека в Страсбурге потребовал у российской стороны освобождения осужденного на 3,5 года колонии Алексея Навального. В своем решение ЕСПЧ сослалось на 39-ое правило регламента европейского суда об обеспечительных мерах.

Как писал сайт kp.ru, российское министерство юстиции в ответ подчеркнуло, что данное требование является заведомо неисполнимым, а также абсолютно беспрецедентным и не имеет под собой никаких правовых оснований. В МИД РФ решение ЕСПЧ назвали давлением на Россию и разрушением основ международного права.