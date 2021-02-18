Владимир Путин выразил соболезнования родным Андрея Мягкова. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова в связи с его смертью.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Андрея Мягкова", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что в ближайшее время президент "направит телеграмму родным и близким [Мягкова] в связи с кончиной великого народного артиста".

Напомним, в четверг, 18 февраля стало известно о смерти Андрея Мягкова. Артист скончался на 83 году жизни.

Причиной смерти актера стала сердечная недостаточность. О смерти сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова. Актер умер дома. Он потерял сознание ночью и больше не пришел в себя.

Мягков - любимый артист многих россиян. Он стал известным после сотрудничества с Эльдаром Рязановым, который снял "Иронию судьбы, или с Легким паром", "Служебный роман" и другие популярные картины.