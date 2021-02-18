«Как она выдержит?»: Станислав Садальский беспокоится за вдову Андрея Мягкова

Станислав Садальский беспокоится за вдову Андрея Мягкова Фото: Иван ВИСЛОВ

Сердце актера Андрея Мягкова перестало биться 18 февраля. Он умер в своей квартире на улице генерала Ермолова в центре Москвы на руках у жены Анастасии Вознесенской. Она вызвала "скорую", но врачи не смогли спасти актера.

Трагичное событие стало настоящим шоком для родных, близких и коллег знаменитого Жени Лукашина из «Иронии судьбы».

Слова соболезнования произносят все, кто знал актера и имел честь работать с ним вместе.

Станислав Садальский искренне расстроился, что ушел еще один талантливый человек. Смерть Мягкова он называет настоящим горем и не представляет, как переживет потерю вдова актера Анастасия Вознесенская.

- Асенька несравненная, я не знаю, как она выдержит, - подбирает слова актер.

Андрей Мягков прожил с супругой 58 лет. Они познакомились в школе-студии МХАТ, когда ему было 23 года, а ей 17 и рука об руку прошли всю жизнь. У них не было детей, зато была любовь, которую паре удалось сохранять более полувека. Даже домыслы о служебных романах актера не смогли погубить нежное чувство.

В последние годы актер редко появлялся на публике, неохотно давал интервью. Все свое время он проводил с супругой.

- Ася… Ой, Ася, какое горе, какое горе!» - не сдержал эмоций собеседник Пятого канала.

Андрей Мягков скончался в Москве, ему было 82 года.