Мария Аронова вспомнила о совместной работе с Андреем Мягковым: «Он был потрясающим человеком»

Мария Аронова поделилась воспоминаниями об Андрее Мягкове Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Мягков всегда был очень добрым человеком и откликался на любую просьбу. Такими воспоминаниями поделилась Мария Аронова, снявшаяся вместе с Мягковым в фильме «Кто приходит в зимний вечер».

«Не было ни одного человека, на просьбу которого Мягков не обратил внимания. Он был настолько добрым, настолько отзывчивым человеком. Он всем помогал, он за всеми очень пристально наблюдал. Он мог дать денег кому-то, он мог помочь вещами, как мне рассказывали, он мог ходить по каким-то кабинетам. Он был потрясающим человеком со своей мудростью, мягкостью», — цитирует Аронову телеканал «360».

Артистка также добавила, что работать рядом с Андреем Мягковым ей всегда было очень приятно, и что она сожалеет, что совместные проекты им доставались нечасто.

Напомним, о смерти народного артиста стало известно утром 18 февраля. Андрей Мягков умер рано утром у себя дома. Ему было 82 года, передает «Свободная пресса».