Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова 20 февраля

Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Художественный руководитель театра Сергей Женовач сообщил, что прощание с Народным артистом РСФСР Андреем Мягковым пройдет в МХТ имени Чехова 20 февраля. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее стало известно о кончине Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Актер умер от сердечной недостаточности у себя дома. Смерть Мягкова подтвердила его супруга актриса Анастасия Вознесенская.

Андрей Мягков стал широко известен публике после сотрудничества с режиссером Эльдаром Рязановым. Новосельцев и Лукашин навсегда останутся любимыми героями в его исполнении.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Он удостоен звания Народный артист РСФСР. Мягков является лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.