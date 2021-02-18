Более половины россиян готовы платить новые налоги для решения общественных проблем Фото: REUTERS

Более половины россиян готовы платить новые налоги, если им пообещают, что плата пойдет на решение конкретных общественных проблем. Такие результаты показал опрос, проведенный Высшей школой экономики (ВШЭ).

Как показало исследование, о готовности платить дополнительные налоги сообщили 60 процентов опрошенных, которые чаще всего упоминали вопрос об улучшении качества медицинского обслуживания, а также социальной помощи и школьного образования. Кроме того, говорили о проблемах экологии и выплаты пенсий.

Приоритетом в сфере здравоохранения стала тема профилактика заболеваний, усиление участковой службы, а также увеличение численности врачей-специалистов и повышение их квалификации. В образовании, по словам опрошенных, средства должны быть направлены на строительство и ремонт школ, а также детских садов, их техническое оснащение. Кроме того, респонденты отметили необходимость повышения зарплат учителей.

Отмечается, что вопросы жилья, транспорта, дорог, науки, а также обороны и безопасности для респондентов отошли на второй план.