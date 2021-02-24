Банк «Открытие» запустил новый вклад со ставкой 4,75% годовых

Банк «Открытие» запустил новый сезонный вклад. Он называется «Весенний». А его отличие от других предложений - в повышенной процентной ставке. Максимальный доход, который можно получить, составляет 4,75% годовых при размещении средств на два года. Сумма депозита – от 50 тысяч до 15 миллионов рублей. Сроки вклада 12, 18 или 24 месяца. Условия можно подобрать под свои потребности.

Конечная ставка зависит от способа выплаты процентов:

В начале срока – от 4,31% до 4,34% годовых

Ежемесячно – от 4,41% до 4,55% годовых

В конце срока – от 4.5% до 4,75% годовых

Срок действия акции ограничен. Открыть сезонный вклад «Весенний» можно до 30 апреля 2021 года. Это можно сделать в любом отделении банка на территории всей страны, либо дистанционно - в мобильном приложении или интернет-банке «Открытия». Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте банка.

- Наше новое предложение будет интересно всем, кто предпочитает классические депозиты и при этом хочет зафиксировать уровень дохода по вкладу как защиту от дальнейшего снижения ставок, - говорит Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие». - А гибкий подход к выплате процентов (в начале срока, ежемесячно или в конце) позволяет вкладчикам оптимизировать свое налогообложение. ). Более того, выплата процентов при размещении вкладов позволяет нашим клиентам моментально переложить полученные проценты в инвестиционные или иные сберегательные инструменты».

Напомним, с этого года в России действует новый налог на вклады. Им будут облагаться процентные доходы на сумму, превышающую 42 500 рублей на одного человека в год.