Большинство россиян недовольны своим работодателем Фото: Евгения ГУСЕВА

Большинство россиян недовольны своим работодателем и не готовы рекомендовать его друзьям и знакомым, однако они не планируют искать себе новую работу. Об этом говорят результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

Согласно приведенным данным, своим работодателем недовольны 56 процентов россиян. При этом недовольных чаще всего можно встретить среди представителей старшей возрастной группы и молодежи до 24 лет, 67 процентов и 65 процентов, соответственно.

О готовности сменить работу сообщили только 17 процентов респондентов, а 71 процент опрошенных заявили, что не готовы предпринимать какие-либо решительные шаги. При этом среди тех, кто не готов менять работу, более половины (55 процентов) составляют те, кого не устраивает их работодатель.

Как отмечается, за последнее время недовольство работодателем усилилась. Директор направления исследований в сфере человеческого капитала Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова объясняет это мерами, принятыми в период пандемии, среди которых снижение зарплат, отправление работников в отпуска за свой счет, а также сокращение штата.

«Такие действия во многом повлияли на лояльность сотрудников к своим работодателям и привели к снижению индекса eNPS. На протяжении всего времени наших измерений с 2016 года индекс находился в отрицательной зоне, но демонстрировал умеренный рост год к году до 2020, когда мы впервые зафиксировали его снижение», – отметила она.

Ранее сайт kp.ru писал об опросе, которой показал желаемый заработок для российских мужчин. Большинство россиян считают, что мужчина должен зарабатывать от 80 до 150 тысяч рублей в месяц.