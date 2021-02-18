Кремль: Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 22 февраля

Путин и Лукашенко встретятся 22 февраля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу 22 февраля. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Встреча будет на следующей неделе, 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры", - передает слова представителя Кремля ТАСС.

На переговорах будет поднята тема двусторонних отношений и обмен мнениями по международной проблематике.

"[Лукашенко] наверняка есть о чем проинформировать российского президента, так как только что завершилось Всебелорусское народное собрание", - сказал Песков

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что в 20-х числах февраля встретится с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что не собирается просить кредит у Росиии. Он также отметил, что собирается встретиться с главой Совфеда Дмитрием Медведевым.