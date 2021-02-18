Песков рекомендовал США подумать о морозах в Техасе вместо «Северного потока-2»: «здесь бы газ не помешал»

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американским властям следовало бы обратить внимание на морозы в Техасе, и проблемы с энергоснабжением штата, а не говорить о проекте газопровода «Северный поток – 2». Такой совет дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, трубопровод «Северный поток - 2» является хорошим проектом, который касается энергобезопасности Европы, особенно в условиях «турбулентности климатических изменений».

«Наверное, нашим американским партнерам есть смысл в меньшей степени интересоваться «Северным потоком – 2» и в большей степени все-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, в Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением. Здесь, конечно, газ бы не помешал», - заявил Песков.

Ранее в штате Миннесота столбики термометра показали –38 градусов впервые с 1939 году, в одном из городов штата Небраска зафиксировали –33 градуса впервые с 1881 года. В Техасе выпало большое количество снега и температура в некоторых городах опустилась до минус восьми.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как жители Техаса спасают от холода 3,5 тысячи морских черепах. Граждане организовали временный приют для морских животных в Конференц-центре Южного Падре-Айленда.