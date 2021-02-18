МИД Латвии запретил журналисту Владимиру Соловьеву въезд в страну. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД Латвии внес российского журналиста Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Республики.

Об этом Эдгар Ринкевич написал в своем Twitter.

"На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме", - гласит сообщение главы латвийского МИД.

В свою очередь Владимир Соловьев сообщил, что обсудит с адвокатом подачу в суд иска из-за запрета на въезд в Латвию.

Союз журналистов России отметил, что запрет Соловьеву на въезд в Латвию - это выдавливание и русского языка, и российских журналистов из информпространства.

"Это целенаправленное выдавливание и языка русского, и журналистов российских вне зависимости от их политических взглядов, вне зависимости от того, в каких СМИ они работают, вне зависимости от того, какую точку (зрения) они представляют, из информационного пространства своей страны", - сказал секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.