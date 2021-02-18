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Елизавета Боярская вспомнила, как Андрей Мягков подарил ей куклу

Она уже много лет хранит презент, сделанный известным актером
Елена АКИМОВА
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Знаменитый Женя лукашин из "Иронии судьбы" умер 18 февраля. Фото: кадр из фильма

Знаменитый Женя лукашин из "Иронии судьбы" умер 18 февраля. Фото: кадр из фильма

Елизавета Боярская рассказала о своем опыте работы с покойным Андреем Мягковым. Сердце актера перестало биться 18 февраля, ночью ему стало плохо с сердцем, врачи оказались бессильны.

Все, кто выходил с ним на сцену или работал вместе в кадре отмечали, что Андрей Мягков производил неизгладимое впечатление.

Елизавета Боярская видела Андрея Мягкова всего один раз и вспоминает о той встрече с теплотой. Актер помог справиться ей с волнением и сделать первые шаги в профессии.

- Я помню, что для меня это было очень волнительно — встреча с артистом, которого я с детства любила, которым восхищалась, - рассказала Боярская Пятому каналу.

Она отметила, что Андрей Васильевич отнесся к ней с трепетом и добротой.

- Он понимал, что я делаю первые шаги в профессии, всячески помогал, что-то подсказывал. Был со мной очень мягок, нежен, — рассказала актриса.

Про Андрея Мягкова всегда говорили, что он был очень отзывчивым человеком. По возможности старался помочь окружающим: кому советом, кому делом.

- Мне в конце съемок он мне подарил фарфоровую куклу. Я ее берегу, остался такой подарок. Больше мы с ним, к сожалению, не виделись. Но главное впечатление о нем — как о невероятной души человеке, — подчеркнула актриса.

Она отметила, что ее дети несколько раз смотрели фильмы с участием Андрея Мягкова и его роли в кино будут жить долгие годы.

-Дай Бог, чтобы наши дети и другие поколения смотрели на него и говорили о том, какой замечательный, чудесный артист, — заключила актриса.

УтратыАндрей Мягков: досье KP.RU