Ограничения на поездки за границу для россиян вводить не будут

В Госдуме пообещали не ограничивать россиян в поездках по миру Фото: Олег ЗОЛОТО

Госдума приступила к разработке нового законопроекта о туризме. В России планируется делать внутренние направления более привлекательными для отдыхающих. Однако поездки за границу запрещать на законодательном уровне никто не собирается. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

«Никто не будет ограничивать граждан в их праве выбора, где именно отдыхать - за рубежом или в России», - цитирует депутата «Российская газета».

При этом Пайкин добавил, что задача нового законопроекта заключается в том, чтобы сделать внутренний туризм настолько привлекательным, комфортным и доступным, чтобы россияне сами захотели отдыхать в родной стране, а не ездить за границу.

Напомним, ранее аналитики назвали самые популярные направления в России на 23 февраля и 8 марта. Оказалось, что больше всего путешественников интересует отдых в Сочи, Симферополе и в Минимальных Водах, пишет RT.