Катерина Шпица о ситуации с Харви Вайнштейном: «Были и те, кому эти приставания были выгодны»

Катерина Шпица прокомментировала ситуацию с Харви Вайнштейном Фото: СОЦСЕТИ

Катерина Шпица жестко прокомментировала ситуацию с Харви Вайнштейном. Актриса выразила мнение, что хотя сейчас многие женщины жалуются на приставания со стороны режиссера, наверняка, некоторым из них это было выгодно.

Шпица дала интервью журналисту Антону Красовскому на канале «Анонимы» и обсудила с ним тему харассмента в кино, движение #MeToo и саму историю с Харви Вайнштейном.

«Если взять статистический срез, то наверняка там, среди этих женщин, были те, к кому он грязно, непорядочно приставал, а были те, кому эти приставания были выгодны. И они осознанно пошли на эту сделку», - заявила Катерина Шпица.

Актриса предположила, что часть жертв надеялись, что тесный контакт с режиссером принесет им хороших роли, деньги, признание. А сейчас, спустя много лет, они уже исчерпали свой творческий потенциал, и когда стали никому не нужны, решили напомнить о себе именно таким образом, передает RT.

«Может быть, решили присоединиться, может быть, хайпануть и словить волну травли — и получить воздаяние моральное», — выразила свое мнение Шпица.

На вопрос, приходилось ли ей самой сталкиваться с подобными ситуациями в жизни, актриса ответила отрицательно.

- Ко мне ни разу не приставали. И в какой-то момент это заставило меня задуматься: «Со мной всё в порядке?» Что-то даже никто ни разу и не предложил... Это не призыв, - добавила она.