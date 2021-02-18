Васильев объяснил, почему в «Модный приговор» зовут полненьких женщин с драматичной судьбой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев объяснил, почему на шоу крайне редко можно увидеть преображение мужчин.

Оказывается, все дело в рейтингах. Если в гости в студию приходит мужчина, то смотреть такую программу зрители не хотят. Так же, как и наблюдать за преображением стройняшек.

- Самый плохой рейтинг — когда мы приглашаем мужчин. Как только переодевают стройняшку, переключают на другой канал, - говорит Васильев.

А вот за трансформацией среднестатистической полненькой россиянки, наблюдают с особым интересом.

- У них самый хороший рейтинг. Большинство россиянок страдают лишним весом из-за неправильного питания: тортики, картофель, мучное - база нашего питания, — отметил Васильев в беседе с NEWS.ru.

Есть еще одна деталь, которая подогревает интерес зрителей – это личная драма героини.

- Мы в основном выбираем полненьких, с трудной судьбой. Если героиню бил муж, выпивал, то смотрят все! – отметил ведущий.

По его словам, подобные истории вызывают отклик в сердцах зрителей. В итоге программа получает высокие рейтинги.

Ранее Александр Васильев дал несколько советов, как женщинам выглядеть достойно при скромном бюджете.