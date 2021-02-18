В Москве пенсионера задержали за групповое изнасилование 47-летней давности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В российской столице пенсионера задержали по делу о групповом изнасиловании 47-летней давности. В 1974 году четверо преступников надругались над 17-летней девушкой. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Дело было возбуждено сразу после преступления, совершенного на Измайловском шоссе на северо-востоке Москвы. На момент совершения преступления задержанному сегодня мужчине было 18 лет.

- Изнасилование произошло 25 октября 1974 года. Тогда правоохранители установили личности трех подозреваемых. По данным следствия, они изнасиловали несовершеннолетнюю девушку. Уголовное дело возбудили сразу по статье об изнасиловании группой лиц по Уголовному кодексу РСФСР, - сообщил источник.

Спустя 47 лет следствие смогло установить личность четвертого преступника – мужчины 1956 года рождения, который проживает в столице России на Бульваре Рокоссовского. Пенсионера задержали, он уже признался в содеянном.