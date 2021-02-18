Роспотребнадзор утвердил новые санитарные правила по профилактике инфекций до 1 сентября 2027 года

Попова утвердила новые санитарные правила по профилактике инфекций до 1 сентября 2027 года.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила новые санитарные правила по профилактике инфекционных заболеваний до 1 сентября 2027 года.
Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить санитарные правила и нормы... "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", - сказано в документе.
Документ вступит в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года.
Санитарные правила устанавливают обязательные требования к организации профилактических, санитарно-эпидемических и лабораторно-диагностических мероприятий, которые направлены на выявление опасных заболеваний на ранних стадиях.
Отмечается, что в условиях ЧС с ухудшением эпидобстановки организацию профилактических мероприятий должны обеспечить органы, осуществляющие федеральный санэпиднадзор.
Санитарно-противоэпидемические мероприятия будут проводить органы государственной власти, исполнительной власти в сфере охраны здоровья и медорганизации.