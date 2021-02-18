Роспотребнадзор утвердил новые санитарные правила по профилактике инфекций до 1 сентября 2027 года

Попова утвердила новые санитарные правила по профилактике инфекций до 1 сентября 2027 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила новые санитарные правила по профилактике инфекционных заболеваний до 1 сентября 2027 года.

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить санитарные правила и нормы... "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", - сказано в документе.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года.

Санитарные правила устанавливают обязательные требования к организации профилактических, санитарно-эпидемических и лабораторно-диагностических мероприятий, которые направлены на выявление опасных заболеваний на ранних стадиях.

Отмечается, что в условиях ЧС с ухудшением эпидобстановки организацию профилактических мероприятий должны обеспечить органы, осуществляющие федеральный санэпиднадзор.

Санитарно-противоэпидемические мероприятия будут проводить органы государственной власти, исполнительной власти в сфере охраны здоровья и медорганизации.