Кардиолог посоветовала, как уберечь здоровье во время барической пилы Фото: Олег УКЛАДОВ

Предстоящие выходные принесут с собой резкие колебания температур. Ночами столбик термометра будет опускаться ниже 25 градусов, а в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах 10 градусов мороза.

Столь резкие колебания, которые синоптики называют барической пилой, не могут не отражаться на здоровье метеочувствительных людей. Главный кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер дала советы, как минимизировать негативное воздействие на организм.

Прежде всего, людям с проблемами стоит следить за пульсом и давлением. Лучше сократить выходы на улицу, отказаться от посещения магазинов и развлекательных мест.

- Это особо актуально для пациентов с сердечно-сосудистым заболеваниями и лицам пожилого возраста, - цитирует слова врача издание «Подмосковье сегодня».

Мария Глезер отметила, что перепады атмосферного давления могут провоцировать приступы стенокардии. К тому же, на выходных обещают снегопад, что затруднит передвижение по улицам. Обычно в такую погоду возрастает риск падений, ушибов и переломов.

- Если же выйти все же необходимо, важно одеться тепло и многослойно, закрыть шею и грудь от ветра, - заключила врач.