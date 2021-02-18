Московские хирурги достали из желудка ребенка 117 магнитных шариков. Фото: Департамент здравоохранения города Москвы

Хирурги московской детской больницы №9 имени Г.Н. Сперанского достали из желудка годовалого ребенка 117 магнитных шариков. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Малыш играл под присмотром своей старшей сестры. Она ничего странного не заметила. И только мама, когда начала собирать игрушки, обнаружила, что не хватает целой половины набора магнитного конструктора.

Родители сразу же вызвали скорую помощь. Медики решили обследовать обоих детей. Девочку сразу после рентгена отпустили домой, в ее желудке ничего опасного не обнаружили. А вот ее младшего брата экстренно перевели в операционную - снимок показал, что в его желудке собрался огромный ком из магнитных шариков.

- Специальными инструментами мы извлекли из желудка пациента аж 117 мелких инородных предметов! К счастью, магнитные шарики, притянувшись друг к другу, не успели нарушить функцию желудка. После операции малышу назначили антибактериальную, инфузионную терапию, - рассказывает заведующий отделением гнойной хирургии №2 Нодари Зурбаев.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, и его уже готовят к выписке.