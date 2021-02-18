Похороны Андрея Мягкова пройдут на Троекуровском кладбище Москвы 20 февраля 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похороны Андрея Мягкова пройдут на Троекуровском кладбище в Москве 20 февраля 2021 года. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщается на официальном сайте МХТ имени Чехова.

Напомним, что прощание с народным артистом РСФСР состоится 20 февраля. Гражданская панихида в МХТ имени Чехова начнется в 10:00 по московскому времени, после нее в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке пройдет отпевание. После этого Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище.

Как сообщал сайт kp.ru, один из самых известных актёров Советского Союза Андрей Мягков умер у себя дома минувшей ночью. Звезда фильмов «Ирония судьбы» и «Служебный роман» ушел из жизни на 83-м году. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.

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