Россиянам рассказали, кто должен очищать снег и сосульки с балконов

Эксперт рассказала, кто должен счищать снег и сосульки с балконов Фото: Александр ГЛУЗ

Сугробы, накопившиеся на козырьке балкона, или свисающие сосульки могут обрушиться на припаркованные у дома автомобили или идущих по тротуару прохожих. Чтобы этого не случилось, за безопасностью должны следить сами владельцы квартир. Об этом рассказала эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Она отметила, что коммунальные службы отвечают только за общие территории: козырьки подъездов, крыши домов. А вот за уборку частных территорий ответственность несут владельцы.

При этом эксперт добавляет, что это совсем не означает, что хозяева квартир должны сами чистить крыши. Ведь это может привести к травмам как самого хозяина квартиры, так и прохожих. Владельцы должны лишь обратиться в управляющую компанию, чтобы та предприняла необходимые меры. При этом при очистке крыш, территория внизу должна огораживаться, чтобы падающий снег и лед никому не навредил, передает «Российская газета».

Добавим, что если нерасчищенный снег и сосульки, упавшие с балкона или кондиционера, причинили ущерб кому-либо, то отвечать в суде будет собственник помещения. А вот если собственник уже обращался в управляющую компанию, но та не предприняла необходимых мер, то ответственность будет солидарной.