Захарова заявила об антироссийской направленности учений США в Черном море Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совместные военные учения Соединенных Штатов и Турции в Черном море имеют очевидную антироссийскую направленность. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Эти учения проходят у границ России, около нашего черноморского побережья. Они угрожают миру и стабильности. Создается впечатление, что Шестому флоту США в акватории не терпится найти врага. Это делают они зря, - отметил представитель внешнеполитического ведомства России.

Мария Захарова обратила внимание на провокационные высказывания на этом фоне чиновников Пентагона и Госдепартамента Штатов, в которых утверждалось, что данными учениями Вашингтон совместно с союзниками якобы способствует укреплению безопасности в Европе. Она отметила, что для укрепления безопасности в Европе американской стороне следовало бы повлиять на Украины в области выполнения минских договоренностей.

Напомним, накануне Шестой флот ВМС США объявил, что американские и турецкие корабли при поддержке двух турецких истребителей F-16 провели 9 февраля в Черном море совместные учения. Учения предусматривали поиск и обнаружение подлодок условного врага.

На этом фоне российское посольство в Вашингтоне призвало США «прекратить безрассудное бряцание оружием».