Москва объявила персоной нон грата эстонского дипломата. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва выслала дипломата Эстонии. Эти действия были ответными. Эстония ранее объявила российского дипломата в Таллине персоной нон грата. Представитель российского ведомства занимался вопросами образования и культуры.

Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российский ответ не заставил себя ждать. Был вызван посол Эстонии в Москве, ему был выражен решительный протест и объявлено о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства", - сказала Мария Захарова.

В начале февраля Россия объявила персонами нон грата дипломатов Германии, Франции и Швеции. Представители европейских стран приняли участие в несанкционированных акциях протеста.

Ранее Мария Захарова отмечала, что действия Западных стран необъяснимы. Она призывала иностранных коллег не поддаваться истерии и вести совместные дела в конструктивном ключе. Так, она предлагала западным странам "ввести санкции против самих себя" на их попытки вмешаться во внутренние дела России.