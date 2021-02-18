Инфраструктурные облигации начнут использовать в Нижегородской области

Фото из архива Пресс-службы правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко подписали меморандум о намерении использования облигаций. Они нужны для финансирования проектов по строительству и реконструкции объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на территории региона.

- В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» нам необходимо значительно увеличить объемы ввода жилья. Сделать это можно только за счет прорывного развития инфраструктуры, что требует «длинных» инвестиций, - отметил губернатор.

Этот механизм нижегородские власти будет реализовывать совместно с ДОМ.РФ. Приоритетным направлением сейчас можно назвать редевелопмент исторического центра и развитие района Ольгина-Новинок. Также будет прорабатываться проект создания дублера проспекта Гагарина и внутренней дорожной сети.

Стоит отметить, что данное сотрудничество позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые земельные участки из федеральной собственности. В частности, региону уже передано свыше 2,2 тысяч га с градостроительным потенциалом почти 5 миллионов квадратных метров.

Таким образом, Нижегородская область попала в число пилотных регионов России, где будет воплощаться в жизнь комплексная программа развития территории с помощью механизма инфраструктурных облигаций.