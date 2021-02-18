Александр Лукашенко назвал Андрея Мягкова настоящим патриотом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова по случаю его смерти.

В сообщении сказано, что Мягков создал уникальные и любимые всеми образы, как в театре, так и в кино. За свою многогранность он любим зрителями от Бреста до Владивостока.

"Ушел из жизни выдающийся актер, творческий путь которого оставил яркий след в современном искусстве, настоящий патриот, преданный национальной культуре своей страны… Светлая память об этом замечательном человеке всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в тексте соболезнования президента Белоруссии.

Напомним, 18 февраля скончался Народный артист РСФСР Андрей Мягков. Артист умер на 83 году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Зрители помнят его трогательные роли в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. Картины "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж" сделали Мягкова любимцем публики на долгие годы.

Прощание с Андреем Мягковым состоится 20 февраля в МХАТ имени Чехова. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин.