Эдуард Латыпов не помог нашей команде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На чемпионате мира по биатлону 2021, который проходит в словенской Поклюке, сегодня, 18 февраля, прошла сингл-микст эстафета. Победу в этой гонке одержала команда Франции. За них выступал дуэт Антуан Гигонна и Жулия Симон. Их результат - 36 минут 42,4 секунды.

Второе место досталось сборной Норвегии - Тириль Экхофф проиграла на финише гонки француженке. Разрыв в итоговом протоколе составил всего 2,8 секунды. Только если у французов при 0 промахов было 5 дополнительных патронов, то у Норвегии - сразу 9. "Бронза" ушла к сборной Швеции в составе Себастьяна Самуэльссона и Ханны Оберг, проигравших 22,6 секунды победителям из сборной Норвегии.

Российская команда, за которую бежали Эдуард Латыпов и Евгения Павлова, заняли только 11 место. Наши проиграли 2 минуты 11,7 секунды, использовав 12 дополнительных патронов за гонку при 0 промахов. Выше нас в протоколе, к слову, на 10-й позиции оказалась сборная Эстонии.

Завтра, 19 февраля, на чемпионате мира - отдых. А потом 20 числа пройдут мужская и женская эстафеты.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Чемпионат мира по биатлону 2021. Сингл-микст. Итоги

1. Антонин Гигонна – Жюлия Симон (Франция) – 36.42,4 (0+5)

2. Йоханнес Бо – Тириль Экхофф (Норвегия) – 2,8 (0+9)

3. Себастьян Самуэльссон – Ханна Оберг (Швеция) – 22,6 (0+8)

...

11. Эдуард Латыпов – Евгения Павлова (Россия) – 2.11,7 (0+12)