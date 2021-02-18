Ракова: В Москве наблюдается спад заболеваемости COVID-19

Ракова заявила, что в Москве наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Фото:Станислав Красильников/ТАСС.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекции. Она прокомментировала возвращение школьников к очному режиму обучения.

"Мы наблюдаем, что это не повлекло ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Во всех возрастных группах, включая детей, мы уже четвертую неделю наблюдаем спад заболеваемости. При этом спад заболеваемости среди детей средних и старших классов в последние четыре недели составляет 27%. Среди младших классов - 11%", - сказала Ракова телеканалу "Россия-24".

Она добавила, что все ограничения, которые были введены в сентябре, продолжают действовать в полном объеме.

Напомним, ранее из-за пандемии коронавируса многие учебные заведения были переведены на дистанционный режим обучения.

Ранее, обращаясь с речью к педагогам, Владимир Путин подчеркнул, что они выполнили в 2020 году непосильную задачу.