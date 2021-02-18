Захарова назвала чушью обвинение Латвией Соловьева в «прославлении нацизма» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Обвинение российского журналиста Владимира Соловьева в «прославлении нацизма» со стороны главы министерства иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса является чушью, а действия латвийских властей – цинизмом, которые перешел допустимые границы. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя запрет Соловьеву на въезд в Латвию.

Представитель российского внешнеполитического ведомства предположила, что у Ринкевичса нет возможности посмотреть исходный материал, который он комментирует в связи с блокировкой в государстве телеканала ВГТРК.

- Поэтому он и придумывает чушь. Иначе бы он знал, что настолько ярого антифашиста, как Владимир Соловьев, найти очень сложно. В этой ситуации цинизм латвийских властей превзошел все допустимые границы. Поведение Риги требует другой квалификации, скорее всего правовой. Раз уж они взялись за борьбу с нацизмом, то пора перестать попустительствовать прославляющим жителям самой Латвии, - подчеркнула Мария Захарова.

Дипломат напомнила также, что Латвия в минувшем году не поддержала резолюцию Совбеза ООН о борьбе с героизацией нацизма.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня МИД Латвии внес российского журналиста Владимира Соловьева в список нежелательных лиц республики и запретил ему въезд на территорию страны. Владимир Соловьев сообщил, что обсудит с адвокатом подачу в суд иска из-за данного решения властей Латвии.