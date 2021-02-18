В Джакарте ввели штрафы на $350 за отказ вакцинироваться от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти индонезийской столицы решили ввести штрафы за отказ местных жителей проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции. Сумма штрафа весьма внушительная – около пяти миллионов рупий (примерно 350 долларов). Об этом в четверг, 18 февраля, пишет издание Tempo.

Отмечается, что штрафы в Джакарте будут назначать тем, кто уже имеет право сделать прививку от коронавируса, однако отказывается от этого без объективных причин. Подобное решение власти страны связали с необходимостью остановить вспышку коронавируса.

- Эти санкции заставят людей соблюдать существующие предписания. Данное решение наказывать людей финансовым способом не направлено на сбор денег, - отметил заместитель главы Джакарты Ахмад Риза Патрия.

В Индонезии массовая вакцинация от коронавируса начнется в мае 2021 года. Препарат от коронавируса смогут получить люди в возрасте от 19 до 59 лет. Пока что прививку в стране получают люди из групп риска: медики, госслужащие, продавцы и некоторые другие группы населения.