Владимир Путин направил соболезнования вдове Андрея Мягкова Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин направил соболезнования вдове Андрея Мягкова. Телеграмму главы государства Анастасии Вознесенской опубликовали в четверг, 18 февраля, на официальном сайте Кремля.

- Уважаемая Анастасия Валентиновна, примите искренние соболезнования, слова поддержки и сопереживания в связи с постигшим Вас горем. Смерть Андрея Васильевича является большой, невосполнимой утратой для отечественного театра и кинематографа, для всех, кто знал этого выдающегося артиста, восхищался его талантом и мастерством, - говорится в тексте телеграммы.

Владимир Путин отметил, что Андрей Мягков и его яркие работы навсегда останутся в памяти благодарных зрителей.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер из-за острой сердечной недостаточности минувшей ночью у себя дома. Звезда фильмов «Ирония судьбы» и «Служебный роман» ушел из жизни на 83-м году.

Прощание с Мягковым состоится 20 февраля 2021 года, после церемонии на Троекуровском кладбище в российской столице пройдут похороны актера.

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