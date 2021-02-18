Москвич, задержанный за изнасилование 46-летней давности, рассказал, как это произошло Фото: Олег ЗОЛОТО

Пенсионер, которого обвинили в изнасиловании 46-летней давности, рассказал, почему к нему возникли претензии и вспомнил события минувших лет.

Все случилось в 1974 году, тогда мужчине было 17-18 лет.

-Молодые все были, дураки, - рассказал мужчина в беседе с сайтом mk.ru. – Я тогда первую получку я получил. 50 рублей, для тех времен хорошая сумма.

Это дело было решено отметить. Собрались в Измайлово и пошли в парк. Туда же приехали девчонки, среди которых была жертва.

- Переборщили с вином и вот так получилось. Она 1957 года рождения была, что с ней теперь – даже не знаю, никогда больше не общался, - говорит мужчина.

О громком изнасиловании в те времена писали все газеты. Преступников нашли и отправили в тюрьму.

- Один из участников – муж моей сестры. Он отсидел 15 лет, вышел с зоны и через несколько месяцев умер. Остальные двое ребят сидели по 10 лет, - рассказывает пенсионер.

Почему его не привлекли к ответственности, он не знает. Говорит, что никуда не прятался. Жил на одном месте, успел жениться, завести детей.

Визит следователей стал неприятным сюрпризом, пришлось во всем признаться жене, а от детей события тех лет пока держат в тайне.

- Жизнь уже прожита, а тут вдруг копнули.. Мягко сказано, все близкие были ошарашены. 46 лет жил на одном месте и работал, как все люди и вдруг – мы вас нашли. Я и не прятался, - говорит пенсионер.

Он поинтересовался у следователя, почему снова вспомнили про эту историю. Правоохранители скрывать не стали, что поднимали архивы, это дело оказалось самым старым.

- Чтобы прекратить его за сроком давности, надо по новой его возбудить. А затем, в связи с 46-летним сроком давности, прекратить, - надеется пенсионер.

Юристы сходятся во мнении, что, скорее всего, наказание нести ему не придется, так как прошел срок давности за совершенное преступление. Но это правило работает только в том случае, если мужчина не был объявлен в розыск.