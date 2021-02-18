Видео с Меркель, забывшей надеть маску, стало вирусным Фото: REUTERS

Видео с участием канцлером Германии Ангелы Меркель разлетелось по сети и стало вирусным. После одного из своих выступлений в Бундестаге она забыла надеть маску, как того требуют правила.

Завершив выступление, канцлер направилась к своему месту в планерном зале. И только там обнаружила, что маска осталась на трибуне. Перепугавшись, Меркель поспешила обратно за маской. Ее реакцию, конечно же, запечатлели камеры. Ролик вмиг разлетелся по интернету и стал вирусным.

Напомним, власти Германии приняли решение продлить карантин в стране до 7 марта. Но некоторые послабления все же будут. Например, с 1 марта свою работу наконец-то смогут возобновить парикмахерские. Сейчас же в Германии действует жесткий карантин. Для граждан закрыты все торговые точки, кроме магазинов, продающих жизненно необходимые товары и продукты. Кроме того, не работают музеи, театры и салоны красоты.