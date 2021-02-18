Дипломаты США попросили прививку «Спутником V» из-за нехватки американской вакцины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работающие за рубежом американские дипломаты обратились к властям стран, в которых они несут службу, привить их вакцинами местного производства из-за нехватки американской вакцины. В том числе дипломаты США попросили прививку российским препаратом «Спутник V». Об этом в четверг, 18 февраля, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источники и документы, попавшие в распоряжение издания.

- В РФ некоторые сотрудники Государственного департамента обратились за дозами вакцины «Спутник V» российского производства после того, как Вашингтон не смог пообещать им доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем, - говорится в материале газеты.

Издание пояснило, что российская вакцина пока что не одобрена регулятором Соединенных Штатов, поэтому Государственный департамент страны не советует использовать ее. Однако Госдеп разрешает своим дипломатам самостоятельно принимать решения относительно вакцинации.

Напомним, сегодня в Москве на базе десяти городских поликлиник стартовали международные клинические исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

Кроме того, 20 февраля ожидается регистрация третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции – препарата от Центра имени Чумакова РАН.