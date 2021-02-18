Посольство Украины в США признало необходимость реформ для вступления в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции и вступления в НАТО Украине необходим прогресс в «тяжелых, но важных» реформах. Об этом в четверг, 18 февраля, говорится в сообщении украинского посольства в Соединенных Штатах в социальной сети Facebook.

- Украина является важным партнером НАТО и имеет критически важное значение для безопасности в черноморском и трансатлантическом регионах. Мы приветствуем сотрудничество нашего государства и закрепление в украинском законодательстве намерения вступить в НАТО, - утверждается в сообщении.

Напомним, в декабре 2014 года украинская Верховная рада внесла изменения в два закона, отказавшись тем самым от внеблокового статуса страны. В 2016 году приняли дополнительные изменения в законодательства, которые определили вступление в НАТО целью внешней политики Украины. В 2019 году украинский парламент принял изменения в конституцию и окончательно закрепил курс страны в Евросоюз и НАТО.