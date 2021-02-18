Росстат: реальные зарплаты в России выросли на 2,5% в 2020 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Реальные заработные платы в России в минувшем году, по предварительной информации, выросли на 2,5 процента в годовом выражении. За декабрь 2020 года рост зарплат россиян составил 4,6 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата в четверг, 18 февраля.

Отмечается, что по сравнению с ноябрем реальная зарплата в стране в декабре выросла на 39,5 процента.

- Среднемесячная начисленная зарплата в 2020 году составила 51 083 рубля, показав рост на шесть процентов по сравнению с 2019 годом. В декабре данный показатель составил 69 278 рублей. В IV квартале минувшего года рост реальных зарплат составил 2,2 процента в годовом выражении, рост среднемесячной начисленной заработной платы – 6,7 процента, - говорится в сообщении службы, которое цитирует агентство ТАСС.

По данным Росстата, в месячном выражении среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 40,7 процента.

Представитель ведомства объяснил, что резкий рост заработных плат в декабре по сравнению с ноябрем связан с сезонным фактором, выплатой годовых премий и бонусов.