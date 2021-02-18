Попова: Распространения «британского» и других новых штаммов коронавируса в России нет Фото: Иван МАКЕЕВ

В России не зафиксировано распространения «британского» и других новых штаммов коронавирусной инфекции, есть только единичные случаи завоза новых мутаций заболевания на территорию страны. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врачи России отметила, что в государстве пока что нет образцов южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса. Руководитель Роспотребнадзора добавила, что у перенесших коронавирус нет большого риска повторно заразиться «британским» штаммом инфекции.

- Общими усилиями нам удается сдерживать распространение коронавируса в стране. Ежедневные цифры новых случаев заражения снижаются. Однако все еще возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока в настоящее время, - отметила Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Напомним, в России за последние сутки врачи выявили 13 447 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло отметки в 4 125 598 человек.