Ровер Perseverance приземлился на Марсе и передал первое фото

Американский ровер Perseverance приземлился на Марсе Фото: REUTERS

Американский ровер Perseverance («Настойчивость») успешно приземлился на Марсе и уже даже успел передать первые снимки с поверхности Красной планеты, сообщает сайт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), который ведет прямую трансляцию полета.

Ведущая трансляции объявила, что в NASA только что получили информацию, что посадка Perseverance прошла без инцидентов, аппарат уже начал свою исследовательскую деятельность на Марсе.

Первый снимок марсохода Perseverance с поверхности Марса Фото: NASA

Напомним, как писал сайт kp.ru, планетоход американской миссии Mars – 2020 должен приземлиться в кратере озера Езеро, образованного на месте дельты древней марсианской реки, аппарат будет искать следы жизни на Красной планете, собирать образцы грунта в марсианских пустынях. Материалы на Землю позже доставят для изучения первыми же возвращаемыми аппаратами.

«КП» ведет онлайн-трансляцию посадки марсохода.