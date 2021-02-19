Когда закончится пандемия коронавируса, рассказал врач

Каждый день у нас в стране выявляют все меньше новых инфицированных Фото: Иван МАКЕЕВ

Доктор медицинских наук, микробиолог Владислав Жемчугов в беседе с kp.ru ответил на главный вопрос, который волнует сейчас россиян – когда закончится пандемия коронавируса.

Он пояснил, что естественное окончание или торможение любой эпидемии начинается, когда число людей, уже контактировавших с вирусом в той или иной форме составляет от 60 – 70 процентов всей популяции. А чтобы понимать динамику, по его словам, «нужно сравнить цифры выявленных зараженных с количеством выполненных тестов».

«Если, к примеру, выполнен миллион тестов, и они показали 100 тысяч случаев заражения, а потом из полмиллиона тестов 90 тысяч оказались положительными, то очевидно, что на самом деле никакого уменьшения заболевших нет. Поэтому к статистике нужно подходить внимательно», - отметил эксперт.

За год пандемии с вирусом так или иначе контактировала значительная часть населения – кто-то переболел, кто-то привился, а кто-то перенес COVID-19 бессимптомно и к врачам не обращался.

«В тех странах, где плотность населения высокая, наступает торможение эпидемии, потому что все меньше остается тех, кто еще с ковидом не встречался», - пояснил специалист.

Он уточнил: «Проще говоря, с течением времени становится все меньше тех людей, кто мог бы заболеть. И когда планетарная иммунная прослойка достигнет 80% (то есть столько людей на земле проконтактируют с вирусом), пандемия закончится естественным образом».

«Когда это произойдет? Не сразу во всех странах. Во многом это зависит от плотности населения. Например, Китай до сих пор остается в определенном смысле «опасной» территорией, потому что там большое количество людей, по данным китайских органов санэпиднадзора, с вирусом не проконтактировало», - рассказал Владислав Жемчугов.

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