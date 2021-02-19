США вводят санкции против Белоруссии

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон принял решение ввести персональные санкции в отношении 43 граждан Белоруссии, среди которых есть официальные лица и представители правоохранительных органов республики.

По версии американского внешнеполитического ведомства, белорусские чиновники, против которых вводятся ограничения, виноваты в «подрыве демократии» и нарушениях прав человека, поэтому им будет запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов.

«Сегодня (в четверг, 17 февраля – прим. ред.) США предприняли действия в соответствии с президентской прокламацией 8015, чтобы наложить визовые ограничения на 43 лица в Белоруссии, ответственных за подрыв белорусской демократии. Таким образом, им в целом запрещен въезд в США», - цитирует письменное заявление главы госдепартамента агентство Reuters.

Уточняется, что в «черный список» Вашингтона вошли «официальные лица высокого ранга из сектора юстиции, руководители правоохранительных ведомств и рядовой персонал, задерживавший мирных демонстрантов», а также судьи и прокуроры, причастные к вынесению приговоров участникам акций. Кроме того, американские санкции коснутся руководителей белорусских вузов, «грозивших студентам» отчислением за участие в демонстрациях.