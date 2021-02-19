SpaceX поздравила NASA с посадкой ровера Perseverance на Марсе

Американский ровер Perseverance приземлился на Марсе и уже прислал оттуда первые снимки Фото: REUTERS

Американская компания SpaceX на своей странице в Twitter поздравила Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с успешным приземлением аппарата Perseverance («Настойчивость») на Марсе.

«Добро пожаловать на Марс, Perseverance. Поздравляем NASA и лабораторию реактивных двигателей. Еще одна успешная миссия на Красную планету», - говорится в сообщении компании Илона Маска.

Напомним, как писал сайт kp.ru, планетоход американской миссии Mars – 2020 совершил посадку в районе кратера Йезеро. Ровер уже начал свою исследовательскую деятельность и даже прислал первые снимки поверхности Марса.

Аппарат будет искать следы жизни на Красной планете, собирать образцы грунта в марсианских пустынях. Материалы на Землю позже доставят для изучения первыми же возвращаемыми аппаратами. «КП» вела онлайн-трансляцию посадки марсохода.